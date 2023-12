Am Sonntagmorgen, 24.12.2023, ist eine 24 Jahre alte Hannoveranerin im Stadtteil Hainholz von vier Unbekannten ausgeraubt worden.

Hannover (ots) - Nachdem sich die vier Männer gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, bedrohten sie die Bewohnerin und durchsuchten ihre Wohnung nach Beute. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hielt sich die Hannoveranerin in den frühen Morgenstunden des 24.12.2023 in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bohnhorststraße im hannoverschen Stadtteil Hainholz auf. Gegen 04:45 Uhr drangen vier unbekannte Männer gewaltsam in die Wohnung der 24-Jährigen ein. Die Täter bedrohten die Bewohnerin, durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Eine Nachbarin, die den Überfall bemerkte, rief umgehend die Polizei. Die 24-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, waren zur Tatzeit schwarz gekleidet und haben schwarze Mützen getragen. Drei der Tatverdächtigen sind etwa 1,60 Meter groß. Ihr Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur.



Die Polizei hat gegen die vier Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash