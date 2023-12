Am Samstag, 18.11.2023, haben zwei junge Männer einem Unbekannten die Geldbörse gestohlen.

Hannover (ots) - Die Polizei konnte zwar die beiden Tatverdächtigen festnehmen, von dem Geschädigten fehlt allerdings jede Spur. Wer kann Hinweise zu dem Fall geben?



Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe belud ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolf-Emmelmann-Straße sein Auto. Dabei näherten sich ihm ein 20- und ein 25-Jähriger und stahlen ihm seine Geldbörse.



Ein Polizeibeamter, der privat anwesend war, beobachtete dies und sprach den Bestohlenen an. Daraufhin nahm er die Verfolgung der beiden Tatverdächtigen auf und wählte den Notruf. In Höhe der Noltemeyerbrücke stadteinwärts konnte der 26-jährige Zeuge mit Hilfe eines weiteren Passanten den 20-jährigen Dieb festhalten. Anschließend verfolgte der Polizeibeamte den anderen Tatverdächtigen bis zum Ufer des Mittellandkanals, wo er ihn widerstandslos festnahm.



Die herbeigerufenen Einsatzkräfte brachten die beiden Diebe zum Polizeikommissariat Lahe. Als die Polizisten den Bestohlenen auf dem Parkplatz befragen wollten, war dieser verschwunden und meldete sich bis heute nicht zu dem Fall. Daher werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Identität des Bestohlenen geben können. Er wurde als circa 50-60 Jahre alt, mit kurzem, etwas lichtem Haar und einem Oberlippenbart beschrieben.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 entgegen. /dd, rod