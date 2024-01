Am Montag, 01.01.2024, ist ein 31-jähriger Hannoveraner "Am Küchengarten" im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte von mehreren Unbekannten überfallen und verletzt worden.

Hannover (ots) - Die Angreifer konnten jedoch keine Beute machen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer hatte der 31-Jährige in der Silvesternacht gegen 00:05 Uhr "Am Küchengarten" mit ein paar Freunden gefeiert. Dabei geriet er mit einigen Heranwachsenden in Streit. Die Situation eskalierte und einer der jungen Männer schlug mit einem Schlagstock auf den 31-Jährigen ein, ein anderer stach mit einem Messer zu. Die Täter forderten den Hannoveraner auf, seine Geldbörse herauszugeben. Er kam der Forderung der Angreifer nicht nach. Die jungen Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.



Eine Personenbeschreibung der Täter liegt der Polizei nicht vor. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.



Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 in Verbindung zu setzen. /san, nash