Am Samstagnachmittag, 16.12.2023, ist eine 94-jährige Hannoveranerin im Stadtteil List von drei unbekannten Tätern ausgeraubt worden.

Hannover (ots) - Nachdem die drei Männer sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, fesselten sie die Bewohnerin und durchsuchten ihre Wohnung nach Beute. Danach flüchteten die Täter unerkannt.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hielt sich die Seniorin am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in der Podbielskistraße im hannoverschen Stadtteil List auf. Gegen 15:00 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an ihrer Tür und drängten, als sie die Tür öffnete, sofort in die Wohnung. Die Täter fesselten die 94-Jährige, durchsuchten die Wohnung und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Ob die Täter Beute erlangten, ist bislang unbekannt. Die 94-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt zurückgelassen.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen.

Bei den Tätern handelt es sich um drei männliche Personen. Weitere Beschreibungen der Täter liegen der Polizei nicht vor.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, dd