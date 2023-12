Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw im hannoverschen Stadtteil Misburg ist am Mittwoch, 06.12.2023, eine 87 Jahre alte Hannoveranerin tödlich verletzt worden.

Hannover (ots) - Der 86-jährige Fahrer des Pkw erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr ein 86-jähriger Hannoveraner mit seiner 87-jährigen Beifahrerin in einem Hyundai die Anderter Straße in Richtung Stichkanal Misburg. Kurz vor der Kanalbrücke kam der 86-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke Mercedes-Benz.

Durch den Aufprall wurden die Insassen des Hyundai schwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, wo die 87-Jährige ihren Verletzungen erlag. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Anderter Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, san