Bei einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge in der Arndtstraße im hannoverschen Stadtteil Mitte sind am Dienstag, 19.12.2023, zwei Menschen verletzt und mehrere Autos in den angrenzenden Parkbuchten beschädigt worden.

Hannover (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover beabsichtigte ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Nienburg/Weser gegen 16:55 Uhr mit seinem Pkw VW Golf den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln. Dabei kollidierte er mit dem nachfolgenden Auto Mercedes-Benz eines 33-Jährigen aus Hannover. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der 57-Jährige anschließend mit dem auf dem linken Fahrstreifen stehenden Renault Clio einer 25-Jährigen zusammen, während der Hannoveraner nach rechts abgelenkt wurde und mit den in einer Parkbucht stehenden Volvo V40 und Seat Ibiza kollidierte.



Bei dem Zusammenstoß wurden die 25-Jährige und der 33-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ram