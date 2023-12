Am Mittwoch, 20.12.2023, ist ein 52 Jahre alter Mann in der Innenstadt Hannovers bestohlen worden, nachdem er eine größere Menge Bargeld bei einer Bank abgehoben hatte.

Hannover (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte hatte der 52-Jährige gegen 12:30 Uhr in der Joachimstraße einen Rucksack mit Bargeld in den Kofferraum seines Autos gepackt. Den fünfstelligen Bargeldbetrag hatte er zuvor in einer Bank in derselben Straße abgehoben. Als der Seelzer in seinem Auto saß, wurde er von einem der Täter angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass er mehrere Geldscheine verloren hätte. Die Geldscheine hatte der Täter zuvor selbst auf der Straße verstreut, um den 52-Jährigen abzulenken. Der Seelzer stieg daraufhin aus seinem grauen Volvo aus, um die vermeintlich verlorenen Geldscheine wieder einzusammeln. Währenddessen öffnete ein zweiter Täter den Kofferraum und entwendete den Rucksack mit dem Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof Hannover.

Der Haupttäter, der den Seelzer abgelenkt hatte, war zwischen 50 und 60 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und trug eine dunkle Mütze. Eine Personenbeschreibung des anderen Täters liegt der Polizei bislang nicht vor.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Insbesondere werden die Zeugen gesucht, die sich zur Tatzeit in der Nähe eines Kiosks in der Joachimstraße aufgehalten haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109 2820 in Verbindung zu setzen. /san, rod