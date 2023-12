Am Freitag, 22.12.2023, ist ein 57-jähriger Mann im hannoverschen Stadtteil Südstadt überfallen und seiner Geldbörse beraubt worden.

Hannover (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt wurde der 57-Jährige gegen 22:00 Uhr in der Hilde-Schneider-Allee von zwei Personen von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Anschließend raubten sie die Geldbörse des 57-Jährigen und flüchteten in Richtung Hildesheimer Straße.



Unmittelbar nach der Tat half ein älteres Ehepaar dem 57-Jährigen und begleitete ihn bis zu seiner Wohnung in der Tiefenriede. Erst in der Wohnung bemerkte der Mann, dass seine Geldbörse gestohlen worden war. Bei dem Überfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt.



Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Deshalb bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Insbesondere wird das ältere Ehepaar, das dem 57-Jährigen geholfen hat, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. /san, nash