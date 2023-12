Am Donnerstag, 21.12.2023, ist eine 10-jährige Schülerin bei einem Unfall mit einem Bus in der Schackstraße im hannoverschen Stadtteil Zoo schwer verletzt worden.

Hannover (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover fuhr die 10-Jährige gegen 07:45 Uhr mit dem Bus in die Schackstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz. An der dortigen Haltestelle Gneisenaustraße stieg das Mädchen aus dem Bus. Beim Aussteigen verfing sich die Schlaufe ihrer auf dem Rücken getragenen Sporttasche in der Bustür. Der 57-jährige Busfahrer setzte seine Fahrt fort und schleifte die 10-Jährige mehrere Meter hinter sich her. Das Mädchen verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere werden die Zeugen gesucht, die mit ihrem Auto hinter dem Bus standen. Diese versuchten, den Busfahrer durch Hupen auf das Mädchen aufmerksam zu machen.



Infolge des Verkehrsunfalls hat die Polizei Ermittlungen gegen den 57-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen.

/san, rod