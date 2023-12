Seit Montag, 25.09.2023, hat das Polizeikommissariat Großburgwedel mit einem Foto nach einem 66 Jahre alten Mann aus Isernhagen gesucht.

Hannover (ots) - Er brach zu einem Spaziergang auf und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Die Polizei konnte eine Eigengefährdung nicht ausschließen und fahndete nach dem Mann (wir haben berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5611521).



Am Freitag, 24.11.2023, entdeckte ein Passant den leblosen Körper eines unbekannten Mannes in der Opelstraße in Isernhagen/Altwarmbüchen und informierte die Polizei. Um die Identität des Verstorbenen eindeutig festzustellen, musste eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt werden. Dabei konnte der Unbekannte als der vermisst gemeldete 66-jährige Mann identifiziert werden. Ein Fremdverschulden kann die Polizei ausschließen.



Die Ermittler bedanken sich bei allen, die bei der Suche unterstützt haben. Das Foto in der Ursprungsmeldung musste aus den datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /san, nash