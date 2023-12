Seit Montagnachmittag, 04.12.2023, hat das Polizeikommissariat Ronnenberg nach einer 86-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims in Gehrden gesucht.

Hannover (ots) - Aufgrund einer Erkrankung der Seniorin konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.



Gegen 21:50 Uhr meldete ein Fußgänger der Polizei eine hilflose Person im Schnee zwischen Gehrden und der Abfahrt in Richtung Leveste.

Mit einem Rettungswagen kam die Frau, die zum Zeitpunkt des Auffindens ansprechbar war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 86-Jährigen unterstützt haben.



Die ursprüngliche Meldung inklusive Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden./ nash