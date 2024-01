Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt Hannovers ist am Montag, 01.01.2024, eine 74-jährige Mieterin leblos aufgefunden worden.

Hannover (ots) - Der Polizei liegen Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor. Eine 50 Jahre alte Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde vorläufig festgenommen. (Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5683816).



Am Dienstagabend, 02.01.2024, wurde die 50-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. /nash, san