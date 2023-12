Nach der Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einem mutmaßlichen Täter zu mehreren Tankstellenüberfällen hat die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen.

Hannover (ots) - Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, im Zeitraum vom 08.11.2023 bis zum 09.12.2023 mindestens zehn Tankstellen im Stadtgebiet von Hannover überfallen zu haben. Bei den insgesamt zehn Taten, bei denen der mutmaßliche Täter die Angestellten der Tankstelle mit einer Waffe bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte, erbeutete er eine Summe im hohen vierstelligen Bereich.



Seit dem 19.12.2023 fahndete die Polizei Hannover mit Fotos öffentlich nach dem Jugendlichen. In der Folge gingen mehrere Zeugenhinweise zu dem Gesuchten bei der Kriminalpolizei ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen den 15-Jährigen aus Hannover-Nordstadt. Der Hannoveraner wurde von Einsatzkräften noch am Nachmittag des 19.12.2023, wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos im hannoverschen Stadtteil Hannover-Anderten ohne Widerstand zu leisten vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer Durchsuchung an der Wohnanschrift des 15-Jährigen stellte die Polizei Beweismittel sicher.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und wird heute, Mittwoch 20.12.2023, einem Haftrichter vorgeführt.



Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem Tatverdächtigen geholfen haben. Die ursprüngliche Meldung inklusive Foto wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. / rod, dd