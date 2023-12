Der seit Sonntagabend, 17.12.2023, vermisste ist wieder da.

Hannover (ots) - Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt hatte dem einem 56 Jahre alten Mann aus einer Pflegeeinrichtung in der Lathusenstraße im Stadtteil Hannover-Kleefeld gesucht. Aufgrund der Orientierungslosigkeit und der starken Sehbehinderung des Mannes konnte die Polizei nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befand.



Am Montagabend wurde der Mann war sichtlich orientierungslos, aber unverletzt von einer Rettungswagenbesatzung bemerkt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem 56-Jährigen geholfen haben. Die ursprüngliche Meldung inklusive Foto musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /dd