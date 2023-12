Mithilfe von einem Foto bittet die Polizei die Bevölkerung bei der Suche nach einem seit Freitag, 08.12.2023, vermissten Mann aus Hannover um Unterstützung.

Hannover (ots) - Der 38-Jährige Michael H. ohne festen Wohnsitz stand zuletzt am späten Freitagnachmittag mit seiner Ex-Lebensgefährtin telefonisch in Kontakt. Eine Eigengefährdung ist anzunehmen. Wer hat den Mann gesehen?



Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Döhren wurde der 38-Jährige von seiner ehemaligen Lebensgefährtin zuletzt am Dienstag, 05.12.2023 persönlich gesehen. Am Freitag bestand dann ein letzter persönlicher Kontakt zu dem Mann ohne festen Wohnsitz. Möglicherweise hält sich der Vermisste in einer Kleingartenkolonie in Hannover auf.



Aufgrund von Äußerungen ist von einer Eigengefährdung auszugehen. Ermittlungen und Absuchen der Polizei führten bis zum Samstagmorgen nicht zum Auffinden des Vermissten. Deshalb wird nun die Bevölkerung mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung um Unterstützung gebeten.



Michael H. ist etwa 1,75 Meter groß und von sehr hagerer Gestalt. Er hat dunkelblonde kurze Haare sowie einen blonden mittellangen Bart. Seine Augenfarbe ist blau. Auffällig sind diverse Tätowierungen an Händen und Armen. Zudem trägt Michael H. ein deutlich sichtbares Tattoo am Hals sowie eine tätowierte "87" im Gesicht. Zuletzt war der Vermisste mutmaßlich mit einer schwarzen Winterjacke mit dem Logo des Vereins Dynamo Dresden bekleidet, zudem trug er vermutlich eine schwarze Mütze mit schwarz-weißem Adidas-Logo sowie schwarze Stiefel. Michael H. könnte darüber hinaus einen Rucksack in Tarnfarben mitführen.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 entgegen. /ram