Mit einem Foto sucht das Polizeikommissariat Ronnenberg seit Sonntag, 31.12.2023, öffentlich nach dem 72 Jahre alten Jörg K.

Hannover (ots) - aus Hemmingen. Da der 72-Jährige auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, geht die Polizei von einer akuten Eigengefährdung aus.



Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Ronnenberg verließ der 72-Jährige am 29.12.2023 gegen 16:00 Uhr seine Wohnung am Rathausplatz in Hemmingen, wo er zuletzt von einer Nachbarin gesehen wurde. Am Mittag des Folgetages, 30.12.2023, wurde er dann von seinen Kindern als vermisst gemeldet. Die Polizei geht von einer akuten Eigengefährdung aus, da Jörg K. auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers und von Personenspürhunden, sogenannten Mantrailern, führte nicht zum Auffinden des Seniors. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem 72-Jährigen.



Jörg K. ist etwa 1,85 Meter groß und trägt graue, kurz geschnittene Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Gesuchte mit einer dunklen Jacke und einer Stoffhose bekleidet. Außerdem führte er einen Jute-Beutel mit sich. Es ist auch möglich, dass der 72-Jährige mit einem grünen Herrenrad unterwegs ist.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 517-115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. /rod