Das Polizeikommissariat (PK) Ronnenberg sucht seit Montagnachmittag, 04.12.2023, nach einer 86-jährigen Frau aus Gehrden.

Hannover (ots) - Waltraut Lina Erna O. verließ gegen 14:45 Uhr ein Seniorenheim in der Straße "Thiemorgen" in Gehrden und kehrte bislang nicht zurück. Die Polizei kann eine Eigengefährdung aufgrund einer Erkrankung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Nach bisherigen Erkenntnissen des PK Ronnenberg meldete eine Mitarbeiterin des Seniorenheims die 86-Jährige gegen 16:30 Uhr als vermisst. Zuletzt wurde die Seniorin gegen 14:45 gesehen. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf, denn die Vermisste könnte aufgrund einer Demenzerkrankung zeitlich und örtlich orientierungslos sein und sich somit in einer hilflosen Lage befinden.



Eine umgehend eingeleitete Fahndung, unter anderem mit Personenspürhunden, blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei setzt nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung und sucht mithilfe von Fotos nach der Frau.



Waltraut Lina Erna O. ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Sie trägt eine Brille und hat graue Haare. Auffällig ist ein blauer Fleck im Gesicht am Kinn. Bekleidet ist die Seniorin mit einer schwarzen Jacke.

Hinweise zu der Vermissten nimmt das PK Ronnenberg unter der Rufnummer 05109517-115 entgegen. /nash