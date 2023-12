Mittels Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Hannover seit Mittwoch, 27.12.2023, die Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten Mann um Mithilfe.

Hannover (ots) - Der 86-Jährige verließ am Mittag seine Wohnung im Stadtteil Döhren zu einem Spaziergang und kehrte bis zum späten Abend nicht zurück. Wer hat den vermissten Abbas G. gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?



Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Döhren verließ der vermisste 86-Jährige am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr seine Wohnung im Bereich "Am Uhrturm" im hannoverschen Stadtteil Döhren, um zu einem Spaziergang einmal um die Leineinsel aufzubrechen. Die Strecke ist dem Senior bekannt und der Spaziergang dauert in der Regel 30 Minuten. Dennoch kehrte Abbas G. bis zum späten Abend nicht nach Hause zurück und blieb verschwunden.



Da die übliche Spazierstrecke an der Leineinsel aktuell von Hochwasser betroffen ist, wählte er womöglich eine andere Route als üblich. Aufgrund von Vorerkrankungen, die die Einnahme von Medikamenten erfordern und den Orientierungssinn des Vermissten beeinträchtigen, ist eine akute Eigengefährdung des 86-Jährigen anzunehmen.



Abbas G. ist circa 1,65 Meter groß. Er hat einen dunklen Teint sowie lichtes, graues Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze/graue Jeanshose sowie eine beige/graue hüftlange Jacke. Zudem war er mit schwarzen Schuhen, einer grauen Mütze sowie mit einem grauen Schal bekleidet. Abbas G. hat einen auffälligen Gang, da er mit dem linken Bein leicht hinkt und gebückt geht. Zudem trägt er eine Notfalluhr der Marke Provita, die durch den Vermissten bislang allerdings nicht aktiviert wurde.



Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 entgegen. /ram