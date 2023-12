Seit Sonntagabend, 17.12.2023, wird ein 56-jähriger Mann aus dem hannoverschen Stadtteil Kleefeld vermisst.

Hannover (ots) - Jakob Johann W. ist orientierungslos und stark sehbehindert. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Hannover-Kleefeld verließ der 56-jährige Hannoveraner am Sonntag, 17.12.2023, gegen 09:00 Uhr die Pflegeeinrichtung in der Lathusenstraße im Stadtteil Hannover Kleefeld für einen Spaziergang. Nachdem er bis zum Abend nicht mehr in die Einrichtung zurückgekehrte, meldete ein dortiger Mitarbeiter den 56-Jährigen gegen 19:00 Uhr als vermisst.



Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bis zum Montagmorgen nicht zum Auffinden des Mannes. Noch am selben Abend wurden sogenannte Mantrailer-Hunde eingesetzt, um den Vermissten aufzuspüren. Die Hunde verloren die Spur des Mannes im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Hannover-Misburger Straße. Dort könnte der Gesuchte in eine Stadtbahn oder einen Bus gestiegen sein.



Jakob Johann W. ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine rote Winterjacke und eine schwarze Mütze. Der Vermisste ist geistig eingeschränkt, orientierungslos und stark sehbehindert.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Jakob Johann W. geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /rod, haa