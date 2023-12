Am vergangenen Wochenende hat der Zentrale Verkehrsdienst (ZVD) Hannover in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden Verkehrskontrollen durchgeführt.

Hannover (ots) - Dabei wurden zahlreiche Verstöße geahndet. Der Schwerpunkt der Kontrollaktion lag dabei auf Alkohol und Drogen am Steuer.



In Zusammenarbeit mit der Zentralen Polizeidirektion Hannover, dem Zoll, dem Gewerbeaufsichtsamt, dem THW und der Autobahnpolizei Herford wurden in den Nächten von Freitag 15.12.23, auf Samstag 16.12.23 und Samstag, 16.12.23 auf Sonntag, 17.12.23, Verkehrskontrollen auf der Autobahn 2 in Höhe des Parkplatzes Varrelheide sowie in den Bereichen der Polizeiinspektion Burgdorf und der Innenstadt von Hannover durchgeführt.



Von insgesamt 783 kontrollierten Fahrzeugen, darunter auch E-Scooter, konnten insgesamt sieben Personen festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug führten. Die Anzahl der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, belief sich auf 51. Neben der Beeinflussung durch THC, stellten die Beamtinnen und Beamten auch den Konsum von Amphetaminen und Kokain fest.



Zusätzlich zu den oben genannten Delikten, wurden während des Einsatzes auch diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.



Die beiden Kontrolltage stehen im Bezug zu den "Roadpol Safety Days" und der in der vergangenen Woche stattgefundenen "Roadpol Operation Alcohol & Drugs".

Unabhängig von den "Roadpol Safety Days" setzt sich die Polizeidirektion Hannover auch weiterhin für regelmäßige Verkehrskontrollen ein, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. /haa, rod