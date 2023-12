Am Sonntag, 03.12.2023, ist ein Grillrestaurant in der Iltener Straße in Sehnde in Brand geraten.

Hannover (ots) - Das Restaurant wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Brandstiftung schließen die Ermittler aus.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte eine Anwohnerin gegen 22:30 Uhr einen Feuerschein und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Nach mehreren Stunden gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zu löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.



Die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes stellten eine defekte Stromleitung am DJ-Pult der Gaststätte fest. Aufgrund von Zeugenaussagen und objektiven Spuren konnte die defekte Stromleitung als Brandursache festgestellt werden. Brandstiftung schließen die Ermittler aus und schätzen den Sachschaden auf ca. 150.000 Euro. /san, dd