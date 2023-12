Am Dienstagabend, 19.12.2023, ist ein Autofahrer an einer Ampel mit einer querenden Radfahrerin zusammengestoßen und anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Hannover (ots) - Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs.



Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 33-Jährige gegen 19:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Bischofsholer Damms stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Schnellwegbrücke wollte sie eine für sie Grün zeigende Ampel überqueren, als ein in gleicher Richtung fahrender VW "Bulli" an der Ampel nach rechts auf den Schnellweg abbog, obwohl er die Radfahrerin hätte passieren lassen müssen.



Bei dem Manöver bog der schwarze "Bulli" unmittelbar vor der 33-Jährigen ab, die noch bremste, stürzte und gegen das Heck des Fahrzeugs prallte. Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort behandelt.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, da der Fahrer und das Kennzeichen des schwarzen VW "Bulli" unbekannt sind. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /dd, rod