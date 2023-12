Am Donnerstag, 21.12.2023, fuhr ein 84-Jähriger mit dem Bus aus der Stadt in Richtung Bathey.

Hagen-Hochschulviertel (ots) - Gegen 17:25 Uhr stieg er an der Haltestelle Gneisenausstraße aus. Dort nahm er kurz darauf Personen hinter sich wahr. Unmittelbar darauf packten drei Unbekannte ihn und warfen den Rentner zu Boden. Einer der Räuber rief sinngemäß "Komm, schnell weg!". Anschließend flüchteten sie in Richtung Flyer Straße. Der leichtverletzte Hagener beschrieb die Männer als zirka 20-jährig. Alle trugen dunkle Hosen. Zwei waren mit dunklen Jacken und einer mit einer hellen Jacke bekleidet. Die Täter raubten einen beigen Stoffbeutel und einen Schlüsselbund, den ihr Opfer bereits in der Hand hielt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der 02331 986 2066 entgegen. (hir)