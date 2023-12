Auf der Boeler Straße erfasste eine Autofahrerin am Mittwoch (20.12.) einen Fußgänger.

Hagen-Altenhagen (ots) - Um 7.30 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW die Siedlerstraße in Fahrtrichtung Boeler Straße. Kurz vor dem Einmündungsbereich verlangsamte sie ihr Fahrtempo und konzentrierte sich nach eigenen Angaben auf den von links kommenden Verkehr. Zu dieser Zeit befand sich ein 38-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg der Boeler Straße in Richtung Alexanderstraße. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, dass er durch die verlangsamte Geschwindigkeit des VW davon ausging, dass die Autofahrerin ihn die Straße überqueren lassen wollte. Als der Mann die Fahrbahn betreten und sich auf Höhe des rechten Scheinwerfers befunden habe, sei der VW jedoch angerollt und habe ihn an der Hüfte touchiert. Durch die Berührung sei der 38-Jährige aus dem Gleichgewicht geraten und gestürzt. Im weiteren Verlauf rollte der VW der 52-Jährigen über den rechten Fuß des Fußgängers. Hierdurch erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. (arn)