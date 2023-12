Am Freitagabend (01.12.2023) fand in der St.

Hagen (ots) - Marien Kirche in Hagen das Benefizkonzert der Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW statt. Ausrichter der Veranstaltung, für die Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh die Schirmherrschaft übernommen hatte, war der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen (FUKS e.V.). Die Organisation fand in enger Kooperation mit dem Polizeipräsidium Hagen statt. In dem fast zweistündigen Konzert schufen die Berufsmusiker, die gemeinsam mit zwei Sängerinnen und einem Kinder- und Jugendchor auftraten, eine stimmungsvolle und vorweihnachtliche Atmosphäre. Die etwa 700 Besucherinnen und Besucher spendeten an dem Abend rund 5.000 Euro, die dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe der Caritas Hagen zugutekommen. Polizeipräsidentin Tomahogh dankt allen, die der Einladung zu dem Konzert gefolgt sind und spricht von einem "unvergesslichen Erlebnis". (sen)