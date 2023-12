Am Dienstagnachmittag (05.12.2023) erhielt eine 83-jährige Hagenerin, gegen 13.00 Uhr, einen betrügerischen Anruf.

Hagen (ots) - Der Gesprächsteilnehmer gab an, dass die Nichte der Hagenerin einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei, damit sie freikomme. Die Hagenerin reagierte besonnen und telefonierte mit Ihrer Nichte. Den genannten Verkehrsunfall gab es nicht.



Die Polizei rät erneut dringend dazu, solche verdächtigen Anrufe immer zu überprüfen und sich bei Familienangehörigen oder Bekannten zu vergewissern. Geben Sie keine sensiblen, personenbezogenen Daten am Telefon heraus und machen Sie keine Angaben zu möglicherweise vorhandenem Bargeld oder anderen Wertgegenständen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. (sta)