In den Abendstunden des 23.12.2023 führte die City-Gemeinschaft Hagen e.V.

Hagen-Mittelstadt (ots) - traditionell die Veranstaltung "Blau unterm Baum" in der Hagener Innenstadt durch, welche unmittelbar nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes beginnt. Die Hagener Polizei war auf das in den vergangenen Jahren gut besuchte Ereignis mit einer Vielzahl an Beamtinnen und Beamtem und Kräften der städtischen Ordnungsbehörden stark aufgestellt. Unterstützend vor Ort waren Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei aus Bochum.



Über tausend Menschen fanden nach Beendigung des Weihnachtsmarktgeschäfts ihren Weg zum Veranstaltungsgelände in der Elberfelder Straße. Der Abend verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Nach Beendigung gegen 00:30 Uhr verließen die Feiernden die Innenstadt. Lediglich ein 32-Jähriger wurde gegen 01:10 Uhr durch Polizisten auf frischer Tat ertappt, als er gegen einen Mülleimer trat und ihn so aus seiner Verankerung riss. Der stark alkoholisierte Mann (über 1,5 Promille) entschuldigte sich für sein Verhalten. Die Beamten legten nach einer Personalienfeststellung eine Anzeige vor. (hir)