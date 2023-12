Am Samstag, 16.12.2023 gegen 21:40 Uhr kam es im Bereich Dickenbruch zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW-Fahrer.

Hagen - Haspe (ots) - Beide Verkehrsteilnehmer befuhren zunächst die Straße Am Karweg in gegenläufige Richtungen. In Höhe Intzestraße beabsichtigte der 31-jährige PKW-Führer aus Haspe nach links in die Intzestraße einzubiegen. Hierbei übersah er die, ihm auf dem Gehweg entgegenkommende 23-jährige, ebenfalls aus Haspe stammende Radfahrerin. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision bei der die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 23-jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang muss nun durch das Hagener Verkehrskommissariat ermittelt werden. (tx)