Polizeibeamte hielten am Mittwochabend (27.12.2023) in Hohenlimburg eine Autofahrerin an, bei der ein Drogenvortest anschlug und fanden Betäubungsmittel bei ihr.

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Gegen 22.00 Uhr kontrollierten die Beamten die 38-jährige Autofahrerin. Dabei schlug ein Drogentest auf Kokain und Amphetamin an. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere sogenannte Bubbles bei ihr, die offensichtlich mit Drogen gefüllt waren. Außerdem hatte die 38-Jährige einen Keks bei sich, der ersten Ermittlungen zufolge ebenfalls Betäubungsmittel enthielt. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten die Beamten ein Strafverfahren und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (sen)