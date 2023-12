Am Sonntag, 03.12.2023, schlugen Einbrecher zwischen 01:00 Uhr und 09:50 Uhr auf dem Hasper Weihnachtsmarkt zu.

Hagen-Haspe (ots) - In der Tatzeit versuchten sie in mehrere Verkaufshütten einzubrechen. Auch die Plane eines Zeltes zerschnitten sie. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro. Haben Sie etwas bemerkt oder können Sie Zeugenhinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Hagener Kripo unter 02331 986 2066. (hir)