Am Dienstag, 02.01.2024, rief ein Imbissbesitzer die Polizei in die Elberfelder Straße.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Offenbar kam es während der Feiertage zu einem Einbruch in sein Geschäft. Auf den Videoaufnahmen war zu erkennen, wie ein Mann mit einer Winterjacke und einem Rucksack sich an einer Schublade und der Kasse zu schaffen machte. Offenbar gelang ihm am 30.12.2023, gegen 20:30 Uhr, der Einbruch durch ein Fenster des Imbisses und anschließend die Flucht mit mehreren hundert Euro an Münzgeld und einigen Banknoten. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)