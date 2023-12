Erst kürzlich berichtete die Hagener Polizei von einer auffälligen Serie von Kraftstoffdiebstählen in Hagen.

Hagen-Haspe (ots) - Zuletzt drangen die Diebe sogar in die Garage eines Mehrfamilienhauses ein, beschädigten die Tanks mehrerer Fahrzeuge und entkamen mit dem Benzin. Das insgesamt ungewöhnliche Vorgehen veranlasste auch die Zivilfahnder der Hagener Polizei dazu, das Stadtgebiet speziell auf der Suche nach Tatmöglichkeiten zu bestreifen. Am Donnerstag, 07.12.2023, fuhren die Beamten gegen 02:25 Uhr in einem Zivilfahrzeug durch die Enneper Straße. Dort fiel ihnen ein PKW mit Standlicht auf. Drei Personen hantierten an und unter einem Fahrzeug. Als sich die Zivilfahnder näherten, bemerkten sie sofort penetranten Kraftstoffgeruch. Eine Wanne mit Benzin war unter einem Opel abgestellt und Löcher in den Tank gebohrt worden. Auch ein VW auf dem Parkplatz wies die gleichen Beschädigungen auf. In dem Auto der drei Ganoven fanden die Polizisten mehrere gefüllte und noch leere Benzinkanister, sowie Werkzeug zum Kraftstoffklau. Der Wagen war derart manipuliert, dass er einem polizeilichen Zivilfahrzeug ähneln sollte. Er wies eine Aufschrift "Polizei" in der Sonnenblende auf, war mit einem griffbereiten Blaulicht ausgestattet und konnte über einen Lautsprecher sogar Sondertöne wiedergeben. Die Fahnder nahmen die polizeilich bekannten Diebe (17, 19, 22) vorläufig fest und stellten ihre Mobiltelefone, sowie den ausgebauten PKW sicher. In einer Garage konnten die Ermittler wenig später weitere gefüllte Kraftstoffkanister auffinden. Ob die festgenommenen Hagener auch für die vergangenen bekanntgewordenen Taten in Betracht kommen, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei. (hir)