Am Montag, 18.12.2023, hielt eine Polizeistreife einen VW gegen 23:15 Uhr in der Boeler Straße an.

Hagen-Altenhagen (ots) - Der PKW fiel den Beamten zuvor aufgrund eines defekten Rücklichtes auf. Der 30-Jährige konnte zunächst einen Führerschein vorzeigen. Bei einer Datenüberprüfung stellte sich jedoch heraus, dass ein Fahrverbot der Hagener Bußgeldstelle gegen den Hagener vorlag. Der Führerschein sollte beschlagnahmt werden. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, nahmen dem 30-Jährigen den Führerschein ab und legten eine Anzeige vor. (hir)