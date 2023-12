Am gestrigen Freitag, 15.12.2023, gegen 15.00 Uhr kam es auf der Herdecker Straße (L675) etwa in Höhe Gut Hausen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Hagen - Vorhalle (ots) - Ein 51-jähriger Hagener fuhr mit seinem schwarzen Kia auf der Herdecker Straße in Richtung des sogenannten Vorhaller Kreisels aus Herdecke kommend. Hier musste der Hagener verkehrsbedingt an einer dortigen Lichtzeichenanlage halten. Nach dem Phasenwechsel scherte ein hinter ihm fahrender weißer Range Rover mit Kennzeichen aus Duisburg nach links aus um ihn zu überholen. Obwohl reger Gegenverkehr herrschte brach der Führer des weißen Range Rover das Überholmanöver nicht ab, sondern scherte in Höhe des Kia wieder nach rechts und rammte dabei dessen linke Fahrzeugseite. Obwohl der Fahrer dies hätte bemerken müssen, setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch das Fahrmanöver entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000EUR. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte noch nicht zum Auffinden des flüchtigen weißen Range Rovers. Das weiße Fahrzeug soll durch eine männliche Person geführt worden sein, während auf dem Beifahrersitz eine weibliche Person gesessen haben soll. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern derweil an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (tx)