Im Bereich der Innenstadt stritt sich am Mittwoch (27.12.) ein Ehepaar, hierbei wurde eine Hagenerin leicht verletzt.

Hagen-Mitte (ots) - In den späten Abendstunden rief die Frau die Polizei und gab an, dass ihr Mann ihr mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen habe. Seit einiger Zeit komme es immer wieder zu Konflikten, die jedoch bislang nicht in körperlichen Übergriffen mündeten. Ihr 38-jähriger Ehemann schilderte, dass er bei dem Streit die Kontrolle verloren habe. Die Hagenerin wurde leicht verletzt - sie hatte bei Eintreffen der Polizei ein stark gerötetes Auge sowie eine umliegende Schwellung. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie jedoch ab. Die Beamten verwiesen den 38-Jährigen der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Seine Wohnungsschlüssel verblieben bei seiner Ehefrau. Der Mann erhielt zudem eine Strafanzeige. (arn)