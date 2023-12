In Hagen ist am Montagnachmittag (04.12.2023) ein PKW frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Hagen-Wehringhausen (ots) - Die Fahrerin des Pkw, eine 73-jährige Hagenerin, musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Der 48-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Linienbus befuhr, gegen 16.30 Uhr, die Kuhlestraße und musste verkehrsbedingt an einer Engstelle warten. Der Gegenverkehr konnte so an dem Linienbus vorbeifahren. Die 73-jährige Autofahrerin übersah den wartenden Bus und fuhr ungebremst gegen ihn. Die Airbags lösten aus und es entstand ein Sachschaden von circa 10.000EUR. (sta)