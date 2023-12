Am Montag, 11.12.2023, rückten mehrere Streifenwagen gegen 22:45 Uhr in die Augustastraße aus.

Hagen-Wehringhausen (ots) - Kurz zuvor folgenden Gegenstände aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses. Spätere Ermittlungen ergaben, dass es bereits vor einigen Tagen zu Streitigkeiten innerhalb einer Großfamilie kam. Mehrere Personen suchten dann am Montagabend, offenbar im Zusammenhang mit diesen Streitigkeiten, das o.g. Mehrfamilienhaus in Wehringhausen auf. Hier kam es zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe. Auf der Straße wurde diese durch die im Haus wohnende Partei mit Gegenständen, darunter Geschirr und ein Pflasterstein, beworfen. Verletzt wurde während der gesamten Geschehnisse durch die Würfe niemand. Die Streifenwagen der Polizei erschienen rasch am Einsatzort. Die Beamten nahmen drei Männer in Gewahrsam. Die Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Den Pflasterstein stellten die Polizisten sicher. Sie legten Anzeigen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einer Bedrohung mit Schusswaffe vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)