Zwei männliche Personen (beide 40) sind am Samstagnachmittag (09.12.2023) durch Schüsse im Bereich der Kurze Straße schwer verletzt worden.

Hagen-Haspe (ots) - Über Notruf alarmierte Polizeibeamte fanden gegen 14.20 Uhr die beiden Männer auf der Straße liegend vor. Nach einer sofortigen Erstversorgung durch die Polizei wurden sie dem Rettungsdienst übergeben und im Anschluss schwer verletzt in überörtliche Kliniken gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungen sind mehrere männliche Personen auf offener Straße in Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde aus der Personengruppe heraus auf zwei der beteiligten Männer mehrfach geschossen. Die Opfer gingen schwer verletzt zu Boden. Die Täter flüchteten im Anschluss vom Tatort in Richtung Steinplatz. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der Hintergrund zu den Streitigkeiten und die Motivlage sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Mordkommission des Hagener Polizeipräsidiums wurde eingesetzt. Einer der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll schwarze Haare gehabt und einen Bart getragen haben. Zudem trug er einen etwas längeren schwarzen Parka und helle Schuhe. Die Mordkommission sucht dringend Zeugen, die den Vorfall gesehen bzw. im näheren Umfeld zwei flüchtende Personen wahrgenommen haben. Diese sind möglicherweise mit einem Fahrzeug geflüchtet. Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich Kurze Straße, Steinstraße bzw. Steinplatz Fotos oder Videoaufnahmen gefertigt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)