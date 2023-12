Am Donnerstag, 07.12.2023, schlug ein 18-Jähriger einem 38-Jährigen gegen 13 Uhr am Sparkassen-Karree in das Gesicht.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Anschließend rannte er davon. Mehrere Zeugen riefen die Polizei und konnten den Tatverdächtigen gut beschreiben. Eine Streifenwagenbesatzung erblickte ihn in der Straße Am Widey. Der 18-Jährige ergriff erneut die Flucht. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte den Fliehenden im Funckepark zu Boden ringen. Die Situation nahmen zwei Polizisten in Ausbildung wahr, die in einem Auto zufällig vorbeifuhren. Sie stiegen sofort aus und halfen ihrem Kollegen. So konnten die Personalien des 18-Jährigen erfasst und eine Anzeige vorgelegt werden. (hir)