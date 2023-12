Am Donnerstagnachmittag (07.12.2023) beobachtete der Detektiv eines Geschäftes in Boele einen Ladendiebstahl.

Hagen (ots) - Der 38-Jährige beobachtete, gegen 14.30 Uhr, eine Frau, die an der Kasse des Supermarktes in der Freiligrathstraße stand. Sie nahm mehrere Zigarettenschachteln aus dem Regal und verstaute diese in ihren Jackentaschen. An der Kasse bezahlte sie zwar für Ware, die sie auf das Band gelegt hatte, die Zigaretten stahl sie jedoch. Als der Ladendetektiv sie anschließend ansprach, stellte er fest, dass die Frau außerdem noch Parfümflacons in ihren Jackentaschen und Lebensmittel unter ihrem Säugling im Kinderwagen versteckt hatte. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. (sen)