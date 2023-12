Während Polizisten am Donnerstag (21.12.) einen 34-Jährigen aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen den Mann drei offene Haftbefehle vorlagen.

Hagen-Vorhalle (ots) - Der 34-Jährige war um 9 Uhr auf der Weststraße mit einem Auto unterwegs. Der Verkehrsdienst der Polizei Hagen führte zu dieser Zeit Geschwindigkeitsmessungen durch. Mit gemessenen 64 km/h bei erlaubten 50 km/h stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug. Der 34-Jährige machte einen nervösen Eindruck auf die Polizisten und gab an, seinen Führerschein nicht vorlegen zu können, da er diesen "verloren" habe. Bei der anschließenden Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte sich jedoch, dass er seine Fahrerlaubnis seit einigen Monaten für vier Wochen in amtliche Verwahrung hätte abgeben müssen. Darüber hinaus konnten im weiteren Verlauf die drei offenen Haftbefehle festgestellt werden. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er wurde der JVA übergeben. (arn)