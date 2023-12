Am Sonntag, 17.12.2023, ging ein 35-Jähriger gegen 05:30 Uhr die Helfer Straße entlang.

Hagen-Boele (ots) - Er war leicht alkoholisiert. Plötzlich, so schilderte der Hagener das Geschehen, griffen ihn zwei maskierte Männer mit einem Schlagstock an. Anschließend ergriffen die zirka 175 cm großen Personen die Flucht, ohne Forderungen zu erheben. Ein Bekannter traf kurz darauf auf den Verletzten und verständigte die Polizei. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Die Kripo nimmt Hinweise unter der 02331 986 2066 entgegen. (hir)