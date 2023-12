Zwischen dem 09.12.2023 und 13.12.2023 drangen unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus am Hüttenplatz in Haspe ein.

Hagen-Haspe (ots) - Dort verschafften sie sich Zugang zum Keller des Hauses. Hier brachten sie grob die Überfallen der Vorhängeschlösser aus dem Holzverschlägen der einzelnen Parzellen. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)