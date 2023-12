Am Montag, 04.12.2023, roch eine 57-Jährige Benzin in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Pappelstraße.

Hagen-Helfe (ots) - Die Garage ist nicht öffentlich zugänglich. Wenig später stellte sich heraus, dass Unbekannte sich zwischen 17:00 Uhr und 06:40 Uhr Zutritt verschafft und anschließend die Tanks von mindestens sechs PKW aufgebohrt hatten. Danach entkamen die Gauner unerkannt mit dem entwendeten Kraftstoff. Der Schaden beläuft sich auch mehrere tausend Euro. Auch in der Niedernhofstraße wurde der Tank eines Volkswagens aufgebohrt und entleert. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, klärt jetzt die Hagener Kriminalpolizei. Sie nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)