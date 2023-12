Nachdem eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Innenstadt am frühen Dienstagmorgen (26.12.2023) zwei Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen auslöste, stellten Polizeibeamte die Musikanlage der Frau sicher.

Hagen-Mitte (ots) - Bereits gegen 03.20 Uhr störte die Frau in ihrer Wohnung in der Elberfelder Straße durch laute Musik die Nachtruhe. Polizeibeamte ermahnten sie zur Ruhe. Gegen 06.50 Uhr wurde erneut eine Ruhestörung, ausgehend von der Wohnung der 35-Jährigen, gemeldet. Die Beamten stellten fest, dass die laute Musik durch ein offenes Fenster den Innenhof der angrenzenden Wohnhäuser beschallte. Erst nach mehrfachem Klingeln und Klopfen öffnete die Mieterin den Polizisten die Tür und zeigte sich uneinsichtig. Außerdem kündigte sie an, die Lautstärke im Anschluss an das Gespräch mit den Beamten wieder aufzudrehen. Um weitere Ruhestörungen zu verhindern, stellten die Polizisten die Soundbar der 35-Jährigen sicher. Zudem leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz ein. (sen)