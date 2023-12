In der Nacht zum Samstag, 23.12.2023, gegen 01:00 Uhr kam es in Eilpe an einer dortigen Tankstelle zunächst zu einer Belästigung.

Hagen - Eilpe (ots) - 2 Jugendliche führten gegen-über der Polizei Klage über einen vor Ort befindlichen 29-jährigen Hagener. Dieser belästigte die Jugendlichen und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auf Grund seiner Alkoholisierung trat der 29-jährige sehr aggressiv auf. Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen leistete der Mann dann erheblichen Widerstand. Hierbei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Der Hagener wurde in Gewahrsam genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Widerstand und tätlichen Angriff zu. (tx)