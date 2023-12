Am 01.12.2023 gegen 18:45h zeigte ein 50jähriger Audi-Fahrer ein so auffälliges Fahrverhalten in der Dahlenkampstraße, dass er von der Polizei kontrolliert wurde.

Hagen (ots) - Im Rahmen der Kontrolle wurden weitere Hinweise auf die Fahruntüchtigkeit des Mannes gewonnen. Ein Vortest auf Drogen verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.