Am Freitag, 15.12.2023, musste ein Polizist in seiner Freizeit stark abbremsen, als gegen 15:30 Uhr ein Ford von der Funckestraße in die Straße Am Sportpark einbog.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Anschließend überfuhr die Fahrerin zwei Ampeln, die kurz zuvor auf Rotlicht gewechselt hatten. Der Polizist wies die 39-Jährige an, an der Bushaltestelle des Landgerichts zu halten und verständigte seine uniformierten Kollegen. Aufgrund mehrerer Anzeichen führten die Beamten einen Drogentest durch. Dieser verlief positiv, obwohl die Frau aus Hemer beteuerte, keinen Umgang mit Rauschgift zu pflegen. Bei der Blutprobenentnahme im Krankenhaus fanden die Polizisten jedoch ein Tütchen mit Pulver, einen Schaber und ein Schnupfrohr auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Drogen sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)