Am Donnerstagabend (28.12.2023) wurden Polizeibeamte bei einer Streifenfahrt in Altenhagen auf zwei Jugendliche aufmerksam, die zuvor offenbar Graffitis an eine Wand gesprüht hatten.

Hagen-Altenhagen (ots) - Die Beamten fuhren, gegen 21.00 Uhr, über die Kuhlestraße. Dort fielen ihnen die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen auf, die mit dem Rücken zur Straße an einer Wand standen und beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich los gingen. Die Polizisten sprachen die Jugendlichen an und kontrollierten sie. An der nahegelegenen Wandfläche stellten sie zwei noch nicht getrocknete Graffitis fest. Bei dem 16-Jährigen fanden die Beamten eine Spraydose, die er unter seiner Jacke versteckt hielt. Außerdem erkannten sie schwarze Farbe an dessen Händen. Die Farbdose stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. (sen)