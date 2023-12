Am Sonntag, 17.12.2023, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 06:30 Uhr einen VW.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Dieser befuhr die Elberfelder Straße vom Graf-von-Galen-Ring kommend in Richtung Volkspark. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen und stoppten das Fahrzeug in der Humboldtstraße. Sofort schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Ein Test zeigte an, dass der Hagener mit 1,2 Promille stark betrunken war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den 23-Jährigen wurde eine Anzeige vorgelegt. (hir)